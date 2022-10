Arthur Aguiar agradece apoio dos fãs após término com Maíra Cardi

08/10/2022 | 13:11



Você já deve ter acompanhado que Arthur Aguiar anda dando o que falar novamente nas redes sociais após Maíra Cardi anunciar que os dois terminaram (mais uma vez) o casamento deles. Vale lembrar que a relação foi marcara por muita traição e polêmicas.

E durante a manhã deste sábado, dia 8, o ator fez questão de mostrar que apesar de não viver um bom momento com a ex-mulher, isso não quer dizer que a relação dele com a filha tem que ser afetada. Arthur Aguiar apareceu ao lado de Sophia nas redes sociais agradecendo o apoio que anda recebendo.

Bom dia! Passando aqui para desejar um excelente final de semana para vocês. Agradecer por todas as mensagens... Enfim. É isso! Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vou tentar mostrar algumas coisinhas ao longo do dia, mas quero ficar um pouco off com ela [Sophia].