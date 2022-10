Silvero Pereira comemora cena de beijo gay no ultimo capítulo de Pantanal: Fizemos história

08/10/2022 | 13:10



Na última sexta-feira, dia 7, foi ao ar o último capítulo da novela Pantanal e nela uma novidade em relação à primeira versão chamou a atenção do público, Zaquieu, personagem de Silvero Pereira, beijou outro homem. Depois da exibição da cena, o ator comemorou em suas redes sociais e falou que fez parte da história.

- Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV ABERTA. 2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público.

Junto com a frase mostrando toda sua animação, Pereira também compartilhou a cena que fez com Thommy Schiavo, o Zoinho na novela. O ator que falou em algumas entrevista recentemente sobre sua emoção com o final de Pantanal, também compartilhou outra cena, em que Zaquieu reencontra Alcides, interpretado por Juliano Cazarré.