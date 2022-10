Lula encerra ato em Campinas (SP) com aceno a eleitorado jovem

08/10/2022 | 12:56



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou hoje sua caminhada em Campinas, interior de São Paulo, com acenos ao eleitorado jovem e com promessas na área da educação. "A gente quer exportar conhecimento" disse o petista. Lula também voltou a se comprometer com a criação de um Ministério da Cultura e um Ministério dos Povos Originários

"Não existe na história da humanidade nenhum País que se desenvolveu sem que antes tivesse investido em educação" disse o candidato, ao lado do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) e do candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.

Lula afirmou que irá buscar as universidades e os empresários para criar oportunidades aos jovens. "Nós precisamos formar a nossa juventude, a nossa juventude está muito sem perspectiva de vida", disse.

Sobre o segundo turno, o petista destacou que seus eleitores "não têm que dar trégua". Apesar de indicar que se evite o conflito, o petista destacou a importância de sua militância tentar virar votos em todos os campos, tanto ao vivo, quanto no campo digital.