Noite de festa conta com críticas de Deolane e ameaça de desistência de Thomaz Costa em A Fazenda 14

08/10/2022 | 12:11



A madrugada deste sábado, dia 8, foi bem animada com a festa com o tema de anos 20 em A Fazenda 14, mas nem só de curtição vivem esses peões, e durante a balada muita fofoca e crises rolaram. No começo da noite tudo estava tranquilo e Bia Miranda até ficou feliz e fez a coreografia de Conga, música clássica de sua avó, Gretchen.

Depois disso as conversas mais profundas e críticas começaram a rolar, Vini Büttel comentou com Iran Malfitano que ele teve falas ruins ao longo do jogo:

- Vou te falar uma coisa sincera. Vou te mostrar um outro lado. Quando você falou aquele negócio quando o estupro é inevitável, relaxa e goza, pegou mal. E também quando você falou alguma coisa para a Bia, de que daria um tapa na boca da sua filha, um negócio assim.

Iran ainda tentou se defender e explicar qual era seu pensamento sobre as atitudes de Bia Miranda.

Já que as conversa já tinham começado, Deolane Bezerra decidiu falar tudo o que pensa sobre Shayan. A doutora falou que não gostava da forma que ele tratava Pétala. Ainda criticando o comerciante, ela afirmou que ele tentou se aproximar dela no dia que estava abalada, de um jeito que ela não gostou.

E a viúva de Kevin não parou por aí... Mais tarde Deolane também criticou seu ex-aliado Thomaz Costa. A advogada falou sobre o rapaz não ajudar na casa e o chamou de preguiçoso.

O ex Carrossel viveu o drama da noite e ao ouvir críticas por ter mudado ao se aproximar de Tati Zaqui, Thomaz disse que queria ir para casa e ameaçou desistir do programa. Ele só foi acalmado depois de muita conversa com a funkeira e o amigo Pelé Milflows.

Mesmo mais tranquilo, Costa continuou querendo sair, mas dessa vez pediu para Alex colocá-lo na roça. Seus aliados no jogo tiveram reações diferentes, Tati ficou brava com a brincadeira, já Milflows botou mais lenha na fogueira falando para ele ir mesmo para o teste de popularidade com o público. Que noite!