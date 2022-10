Internazionale faz 2 a 1 no Sassuolo fora de casa e reage no Campeonato Italiano

08/10/2022 | 12:04



A Inter de Milão voltou a vencer pelo Campeonato Italiano na manhã deste sábado e pôs fim à sequência de duas derrotas. O time de Simone Inzaghi venceu o Sassuolo por 2 a 1 em jogo apertado da nona rodada do torneio, realizado no Mapei Stadium, em Emília-Romanha.

Com as derrotas para Udinese e Roma, a Inter acumulava duas vitórias e quatro derrotas nos últimos seis jogos do Campeonato Italiano. O triunfo leva o time de Milão aos 15 pontos, em sétimo, ultrapassando o Sassuolo, que cai para a nona posição, com 12 pontos.

O primeiro tempo de jogo teve altos e baixos para os dois times. A primeira grande chance de abrir o placar foi do time da casa. Onana fez grande defesa aos 4 minutos em chegada consistente do Sassuolo. No lance, Barella levou uma bolada no rosto e precisou de atendimento.

A Internazionale desperdiçou ótima oportunidade pouco tempo depois. Lautaro Martinez completou cruzamento na área, chegando livre, e perdeu uma chance incrível. A partir daí, o jogo deu uma esfriada, mas o placar foi aberto ainda no primeiro tempo. A Inter cobrou escanteio na área, Dumfries desviou de cabeça e Edin Dzeko completou do jeito que deu para o gol, fazendo 1 a 0 antes do intervalo, aos 44 minutos.

O Sassuolo encontrou o caminho para empatar o jogo no segundo tempo. O brasileiro Rogério fez um ótimo cruzamento para a área e a bola chegou até Frattesi, que completou para as redes de Handanovic. Aos 15 minutos, o placar marcava 1 a 1.

Oportunista, Dzeko voltou a recolocar a Inter em vantagem aos 30 minutos do primeiro tempo. O bosnio se livrou da marcação para invadir a área e completar, de cabeça, o cruzamento feito por Mkhitaryan, marcando o gol da vitória por 2 a 1.

A Inter de Milão volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Barcelona no Camp Nou pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Campeonato Italiano, o próximo compromisso do time será contra o Salernitana. O Sassuolo buscará a recuperação fora de casa contra a Atalanta.