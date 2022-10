Funcionários que não quero ser líderes

Da Redação



08/10/2022 | 11:58



Pelo senso comum, podemos achar que todo e qualquer funcionário tenha como principal objetivo tornar-se líder um dia, seja pelo reconhecimento de seus superiores, ou pelo aumento na remuneração. Mas a realidade pode estar bem longe disso. Foi o que identificou um estudo da consultoria Robert Half, em parceria com o Insper. A conclusão partiu das respostas de 587 profissionais de diferentes empresas, no ano passado, e que indicou que há duas grandes preocupações por parte deles: a falta de competências técnicas para se tornar líder, ou o receio de não conseguir equilibrar bem a vida pessoal e profissional.

Apesar de essa pesquisa ser recente, o movimento não acontece de hoje. A revista Harvard Business Review, em 2014, divulgou resultados bastante semelhantes, com uma pesquisa nos Estados Unidos, que mostrou que de mais de 3.000 profissionais – em cargos diversos – 34% almejavam cargos de liderança, e apenas 7% gostariam de alcançar uma posição C-Level.

No entanto, é preciso lembrar que, atualmente, passamos pelo contexto da pandemia e as relações de trabalho foram bastante afetadas, sobretudo pelo home office em meio ao isolamento físico e inúmeras outras inseguranças que a Covid-19 impôs. Tanto é que, neste ano, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a síndrome de Burnout como doença ocupacional.

Às empresas, cabe o papel de entender o momento de seus colaboradores e, mais do que isso, oferecer a eles ferramentas para lidar com as questões que mais lhe afligem. Muitas empresas, inclusive multinacionais, já entendem o coaching como um importante suporte nesse momento e, por isso, implementam programas para líderes promovidos à primeira gestão, ou seja, profissionais que deixam de atuar no segmento operacional e precisam adotar um olhar mais estratégico, além do desafio de gerenciar pessoas que, em alguns casos, é algo distante realidade desses colaboradores.

Nessa transição de cadeira, o coaching vai atuar principalmente como facilitador do autoconhecimento e buscar entender o que está por trás desse desejo de não ser líder, ou quais as competências que precisarão ser desenvolvidas para atuar nessa nova função.

O que vai definir o sucesso dessa transição, sem dúvida, é a concordância de ambos os lados, alinhamento de expectativas e uma estrutura sólida para que o colaborador se sinta seguro nessas movimentações, seja para dar passos em direção à liderança, ou até mesmo no desenvolvimento da carreira em Y, que consiste na ampliação de opções – promoção para a gestão, ou aprofundamento de habilidades técnicas do colaborador –, o que permite autonomia para que o funcionário defina os próximos passos na trajetória profissional e, em contrapartida, desempenhe o trabalho com mais eficiência, ao entregar ainda mais resultados.

Cândida Semensato é coach executiva e de carreira e atual presidente da ICF Brasil (International Coaching Federation Capítulo Brasil).

Palavra do leitor

Frente pró-Tarcísio 1

Frente suprapartidária do Grande ABC quer dar vitória a Tarcísio no 2º turno (Primeira Página, ontem). O Grande ABC conhece bem o que é ter petista na Presidência, governo ou Prefeitura. Os caras são gafanhotos na plantação, acabam com tudo, tem que se mobilizar mesmo.

Duarte Gomes - Facebook

Frente pró-Tarcísio 2

Tarcísio já foi quase eleito. Vai precisar que Bolsonaro também seja. E o Grande ABC terá um crescimento absurdo. Façam campanha para Bolsonaro nas comunidades. É preciso.

Elaine Martins Cardoso - do Instagram

Frente pró-Tarcísio 3

Será que pelo menos um desses partidos forneceu para o carioca Tarcísio um GPS ou instalou o Waze no celular do mesmo para que ele consiga chegar até nossa região?

Amaury Dias - Ribeirão Pires

Segundo turno 1

Aqueles que, como bons democratas, queríamos alternância no poder, desprezamos o 13 e o 22 e ficamos sem opção. Ou, seguindo Montesquieu, seremos obrigados a optar, agora, pelo número do azar para um mínimo de alternância.

Nevino Antonio Rocco - São Bernardo

Segundo turno 2

Em se tratando de eleição não existe coerência e sim, interesses. Foi o que acabamos de ver em relação à candidata do MDB, Simone Tebet. Ela criticou ambos os candidatos e agora com discurso envergonhado, apoia Lula. Um jogo de interesses sem tamanho. Melhor a decisão de Soraya, que criticou ambos e não apoia nenhum. Tem coerência e não enganou seu eleitor.

Izabel Avallone - Capital

Segundo turno 3

O maior problema de Lula não é ter sido condenado à prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob verdadeira montanha de provas. Nem suas ameaças sobre a economia nacional. Longe disso. O problema de Lula reside no que ele e seu partido representam e fazem contra todos os bens não materiais da sociedade brasileira, nossos valores, nossos princípios, nossos apreços, nossa fé, nossas reverências, referências e nosso amor à Pátria comum.

Percival Puggina

Câncer de Mama

Nosso sempre Diário nos possibilita contribuir com o espaço Palavra do Leitor para que possamos ter um canal de comunicação no sentido de expressar nossas atenções e intenções. Estamos vivendo o importante mês de outubro, muito necessário principalmente para as mulheres, pois esse é o mês onde também nós, como homens, devemos, podemos e precisamos nos preocupar e debruçar, com elas, sobra a causa do câncer de mama. Precisamos nos autoalertar para que elas – as mulheres que nos cercam – sintam-se amparadas e jamais negligenciadas pelo pouco caso, pois com certeza elas não podem e nunca estarão sós nesta luta. Detectar algum importantíssimo e semiprecoce nódulo nos seios traz um conforto para a saúde das mulheres, e para a medicina e seus médicos, esse é o diagnóstico próximo a uma unanimidade. Elas precisam vivenciar e ter a verdadeira certeza que não estão sozinhas nesta luta.

Cecél Garcia - Santo André

Refis da Caixa

Boas notícias. O Brasil realmente é um dos países que está voltando a crescer depois dessa pandemia e guerra que deram uma mexida na economia mundial. E vamos continuar a crescer.

Olga Gonçalves - do Facebook

Palmeiras

Hendecacampeão é quem se torna 11 vezes campeão de um torneio. Os palmeirenses podem começar a decorar a palavra (Esportes, ontem)

Soraia C. Pêra - São Bernardo