Futuro Promissor

08/10/2022 | 11:54



É cada vez mais fácil compreender a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição no dia 30. Basta ler as páginas deste Diário. A profusão de boas notícias na área econômica se reflete diretamente no cotidiano das pessoas. A mais recente delas, publicada hoje, mostra que o preço da cesta básica no Grande ABC caiu R$ 7,63 em setembro (-0,70%), fechando em R$ 1.083,42. A maior retração foi verificada no leite longa vida, com queda média de 13,06%. Em seguida, vieram alface (-8,55%) e laranja (-5,62%). É o segundo mês em que o valor do conjunto de itens cai. Em agosto, a redução foi ainda maior, de R$ 49,96 (-4,38%).

A pesquisa da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) – que acompanha os valores de 34 produtos de consumo básico mensal para uma família com dois adultos e duas crianças, considerando itens de higiene pessoal, alimentos e limpeza doméstica – comprova o acerto da política econômica da equipe do presidente, que se mobilizou fotemente nos últimos meses para reduzir o preço dos combustíveis. A lógica era clara. Em um País cuja economia se movimenta pelo asfalto, a única saída para forçar a queda generalizada era desidratar os custos da gasolina e, principalmente do óleo diesel, que alimenta o motor dos caminhões.

Com mais dinheiro no bolso, o brasileiro já começa a aquecer outros segmentos da economia, como a indústria. Vem do setor automobilístico, força-motriz do Grande ABC, uma outra excelente informação. A produção de veículos teve alta de 19,3% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2021, com a fabricação de 207,8 mil unidades, segundo balanço divulgado ontem pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). De boa notícia em boa notícia, o Brasil vai retomando seu posto entre as maiores potências do mundo, deixando para trás os tristes tempos de pandemia. O futuro parece ser muito mais promissor.