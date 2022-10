Hospital da Mulher ganha novo mamógrafo

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



08/10/2022 | 11:27



A rede municipal de Saúde de Santo André reforçou as ações de diagnóstico e combate ao câncer de mama. O Hospital da Mulher da cidade ganhou ontem novo mamógrafo, que até o fim de novembro triplicará a quantidade de exames ofertados na unidade, de 2.000 para 6.000.

A modernização do equipamento foi realizada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura em parceria com a Casa da Esperança. De acordo com o Paço andreense, a instalação do novo aparelho não gerou custos ao município.

A ação integra o calendário da campanha Outubro Rosa, que chama a atenção da população para a importância da realização de consultas e exames de rotina para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer) apontam que este é o primeiro em mortalidade entre mulheres no País.

A Secretaria de Saúde de Santo André registrou, entre janeiro e agosto deste ano, 10.000 mamografias feitas e 5.000 ultrassons de mama entre moradoras da cidade, 58% a mais do que os exames realizados no mesmo período de 2021 (7.000 mamografias e 2.500 ultrassons). Durante o período da campanha Outubro Rosa, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde)de Santo André irão ampliar, além da quantidade de mamografias, a oferta do exame papanicolau. O CHM (Centro Hospitalar Municipal) da cidade promoverá orientações às pacientes sobre o autoexame. No dia 19 deste mês, está programada na unidade palestra sobre saúde da mulher.