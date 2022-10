Timão duela com o Furacão de olho na decisão de quarta

08/10/2022 | 11:22



O Corinthians vem de um empate frustrante em 2 a 2 com o Juventude, lanterna do Brasileirão, e agora terá pela frente um adversário direto na busca por uma vaga na Copa Libertadores. A equipe do técnico Vítor Pereira está na quarta posição e recebe o sexto colocado Athletico-PR, hoje, às 21h, na Neo Química Arena. A diferença entre os dois times na tabela do campeonato é de apenas três pontos.

Mas olhos também estarão voltados para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, na próxima quarta-feira. Um título nacional pode decretar um final feliz para a temporada do time.

O Brasil tem direito a cinco vagas diretas para a Libertadores. Os quatro primeiros colocados do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil se garantem na competição continental. O quinto e o sexto colocado disputam a pré-Libertadores. A equipe luta nas duas frentes para voltar a disputar o torneio. Neste ano, eliminou o Boca Juniors fora de casa nas oitavas de final, mas caiu para o Flamengo na fase seguinte.

Diante do Athletico-PR, o Corinthians volta a contar com o fator casa. O time é o melhor mandante do Brasileirão, com 10 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O ótimo desempenho em seus domínios contrasta com o rendimento como visitante, em que o time tem apenas o 10º melhor aproveitamento dentre os 20 clubes.

Um dos trunfos do Corinthians para sair de campo com a vitória é a boa fase de Yuri Alberto. Contratado no meio da temporada, o camisa 9 superou o jejum nas primeiras partidas e fez as pazes com as redes. São três gols nos últimos três jogos.

A comissão técnica terá cuidados com a escalação dos jogadores para evitar riscos de lesão ou desgaste físico, já que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil será na quarta-feira. Suspenso, o zagueiro Gil não vai a campo, mas o meio-campista Fausto Vera volta a ficar à disposição.

Nesta semana, o Corinthians lançou sua terceira camisa para esta temporada, com referências ao Japão, em homenagem aos 10 anos do título mundial, conquistado em 2012, contra o Chelsea. Ela será utilizada para a partida de hoje. O uniforme é bege e apresenta, ao longo do torso e das mangas, frases escritas em japonês. O texto repete um “mantra” da torcida corintiana: “Aqui é Corinthians”. Além disso, outro detalhe especial no uniforme é a presença da bandeira do Japão na parte interna, próximo à nuca.