Campanha no rádio e TV sobe tom de agressividade

08/10/2022 | 10:38



A escalada da agressividade entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, marcou ontem o primeiro dia de propaganda eleitoral e o quinto da campanha no segundo turno. Ataques das redes sociais – palco de constante tensão – chegaram à TV e ao rádio impulsionados pelo PT. Em eventos, pautas de costume deram o tom de discursos.</CS><CS10.4> Em inserções, Lula veiculou vídeo para associar o presidente ao canibalismo – a peça já estava em alta nas redes de aliados do petista. Em São Paulo, Fernando Haddad (PT) resgatou um tema delicado, o suicídio.

O ex-prefeito usou trecho de uma live de Bolsonaro na qual ele ri, de forma irônica, do aumento de suicídios na pandemia e manda Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanhá-lo. “Tarcísio sorriu e não fez mais nada”, diz o vídeo.

O presidente, por sua vez, voltou a questionar, no horário eleitoral, os institutos de pesquisa após sondagens darem menos intenções de votos para ele do que o registrado nas urnas. Em evento no Palácio da Alvorada, chamou Lula de “pinguço” e, no Twitter, de “vagabundo”. Aos gritos, classificou de “crime” a decisão do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, de quebrar sigilos de um assessor.