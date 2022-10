Claudinho sofre nova derrota ao ter recurso negado pelo TJ

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



08/10/2022 | 10:28



O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou, por unanimidade, o recurso do ex-prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), após mais uma tentativa do tucano de retornar ao poder no município. A decisão foi tomada na última terça-feira. Claudinho foi duplamente cassado pela Câmara em dois processos distintos no início de julho, em sessões que duraram pouco mais de 20 horas e que tiveram o mesmo placar: nove votos a quatro

Os processos de cassação do tucano foram temporariamente suspensos após o primeiro depoimento de Gabriel Campagnoli ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo), no qual o ex-chefe de assessoria da Câmara de Rio Grande da Serra declarou ter forjado os protocolos de requerimento à Prefeitura para abrir caminho ao impeachment do então prefeito.

Em novo depoimento ao MP-SP, Gabriel afirmou ter sido subornado pelos assessores de Claudinho para fazer aquela declaração inicial. Com a nova oitiva, o TJ-SP decidiu autorizar a Câmara a retomar o processo de cassação e negar o recurso de Claudinho, que era acusado de não responder a pedidos de informações de vereadores.

A decisão influenciou ainda na retomada do outro pedido de cassação que tramitava no Legislativo, no qual o ex-chefe do Executivo respondia acusação de episódio de fura-fila da vacina contra Covid-19, no ano passado, que teria beneficiado funcionária comissionada da administração.

“Não se trata de juízo de valor a respeito das declarações, mas compreender que a prova que sustentava a liminar do depoimento de Gabriel (no caso dos requerimentos de informações) perante autoridade policial não existe ou está enfraquecida”, escreveu no acórdão o relator do caso, Percival Nogueira, que teve o voto acompanhado pelos desembargadores Bandeira Lins e Antonio Celso Faria.

IMPUGNAÇÃO

O documento ainda informa que “trata-se de impugnação da decisão que revogou a liminar anteriormente concedida (a suspensão da cassação), porque o fundamento probatório que fundamentou a concessão não existe mais”.

Em nota enviada ao Diário, a prefeita Penha Fumagalli (sem partido) declarou que recebeu com tranquilidade a decisão do TJ-SP.

“Reconheço a enorme responsabilidade que assumi ao estar à frente da administração pública da nossa querida Rio Grande da Serra neste momento complicado. Desde que assumimos este desafio, estamos trabalhando com muito diálogo, respeito e humildade, lutando pelo desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

O Diário tentou contato direto com Claudinho da Geladeira e também com seus advogados para saber se outros recursos serão apresentados, mas não houve retorno de nenhuma das partes até o fechamento desta edição.