PT no poder é ameaça a Sto.André, diz Chehade

Da Redação



08/10/2022 | 10:14



Secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade diz que o PSDB, partido que governa Santo André há quase seis anos e ao qual é filiado, vai intensificar a campanha para evitar que os candidatos do PT ao governo do Estado, Fernando Haddad, e à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, vençam as eleições no segundo turno. Ele entende que a volta de petistas ao poder estadual e federal pode fortalecer candidaturas da legenda na eleição municipal de 2024.

“Se o PT ganhar agora, o partido se fortalece para as eleições municipais e pode voltar a governar a maior parte das cidades do Grande ABC daqui a dois anos”, cita Chehade. No primeiro turno, realizado no último dia 2, Haddad venceu em seis das sete cidades da região (São Caetano foi a exceção); Lula ganhou em cinco (além de São Caetano, perdeu em Santo André).

Segundo a ótica do secretário andreense, se Lula voltar ao governo central e Haddad levar o partido ao Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez na história, o próximo passo do PT será recuperar as prefeituras do Grande ABC, especialmente a de Santo André, onde os mandatos do petista Celso Daniel seguem como emblemas da legenda.

Chehade inclui as de Celso Daniel entre as “piores gestões” que Santo André já teve. “Aidan (Ravin, que governou de 2009 a 2012, e morreu no ano passado) falhou no processo, pois deixou o PT voltar no segundo turno”, lembra o secretário, sobre o sucessor, o petista Carlos Grana. “Foi aquele desastre.”

Ele cita o alto endividamento da cidade como herança dos governos petistas. “Não conseguíamos nenhum empréstimo, porque nosso rating (tabela de risco de crédito) era E, o mais baixo de todos”, cita Chehade, apontando classificação da Caixa para municípios considerados maus pagadores.

“O nosso prefeito Paulo Serra precisou trabalhar muito para tirar Santo André do buraco onde o PT meteu a cidade. Não podemos permitir qualquer tipo de retrocesso”, diz Chehade, completando que hoje o conceito andreense é BB, o que permite à gestão assinar contratos de crédito com a instituição bancária. “É exatamente por isso que hoje há um canteiro de obras espalhados pelo município.”

A meta do secretário, que pretende contar com o reforço de vereadores e outras lideranças políticas no trabalho de convencimento do eleitorado de Santo André até o dia 30, é fazer com que Tarcísio termine o segundo turno como o mais votado da cidade, além de elevar a fatia de Bolsonaro em 20 pontos percentuais.

No primeiro turno, o presidente teve 43,42% dos votos, contra 42,66% de Lula. “É muito. Na reeleição do Paulo, dois anos atrás, a Bete (Professora Bete Siraque, do PT) teve 7% dos votos. A votação de domingo mostra que o partido cresceu muito de lá para cá. Precisamos agir”, finaliza Chehade.

Atualmente, o PT administra duas das sete cidades, Diadema, com José de Filippi Júnior, e Mauá, com Marcelo Oliveira. Mas o partido já chegou a comandar cinco delas ao mesmo tempo, de 2001 a 2004: Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. São Caetano é o único município da região que a sigla nunca administrou