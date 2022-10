Paixão de príncipe pela cunhada teria iniciado briga na família real dinamarquesa

08/10/2022 | 10:11



Não é só a realeza britânica que vive de briga, não! Segundo a revista espanhola Vanitatis Elconfidencial, o Príncipe Joachin, filho mais novo da Rainha Margareth II da Dinamarca, estaria profundamente apaixonado pela cunhada, Princesa Mary. Ela é casada com seu irmão mais velho, Príncipe Frederik, que é o herdeiro do trono.

O portal disse que o sentimento do mais novo pela princesa desencadeou uma briga familiar que levou os quatro filhos da Rainha a perderem seus títulos reais, sendo apenas tratados como condes e condessas. A decisão passará a valer oficialmente a partir de 2023.

Juntando a paixão com a bebida, o príncipe chegou a ultrapassar os limites do aceitável. Em uma noite de gala, ele teria tentado beijar a cunhada na frente da esposa, a Princesa Marie. Uma foto, que foi revelada naquele dia pela revista Svensk Damtidning, mostra o monarca supostamente embriagado tentando beijar a esposa de seu irmão durante a festa do Regimento da Guarda Real.

O portal de notícias também deixou evidente que a paixão teria começado a ser noticiada logo após o casamento dos herdeiros ao trono, em 2004. Para piorar a situação, Princesa Marie tem uma semelhança impressionante com Princesa Mary - isso sem contar que os nomes são praticamente iguais. Com paixão ou sem paixão, fato é: A Rainha está decidida a tirar os títulos dos membros de sua família.

Eita!