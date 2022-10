Companhia de Teatro apresenta "Bichos Vermelhos", gratuitamente, em Mauá

Lara Delon

Especial para o Diário



08/10/2022 | 10:08



A Cia. Teatro Portátil chegou no Grande ABC. A companhia irá se apresentar hoje e na próxima quinta-feira (13) na cidade de Mauá, com o espetáculo Bichos Vermelhos, em formato de Teatro de Bonecos.

Inspirado no livro homônimo de Lina Rosa, o espetáculo Bichos Vermelhos leva humor e poesia a um assunto relevante para a sociedade. Essa envolvente história será dedicada aos animais brasileiros, que fazem parte da lista vermelha das espécies em risco de extinção, ou ainda os próximos bichos a entrar nela, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Formada em 2004, a companhia itinerante conta com uma estrutura grande e inflável, que monta e desmonta rapidamente, em locais abertos, praças, ou escolas com todo o equipamento necessário para oferecer conforto aos que estejam instalados em seu interior. A ação acontece por intermédio do Proac (Programa de Ação Cultural de São Paulo), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo e pela Cabot Corporation, em parceria com a produtora social Semente e a Cia Pia Fraus.

As apresentações serão realizadas hoje, na Associação Estrela Azul, nos horários 10h, 11h, 14h30 e 15h30, e na quinta-feira (13), na E.M. (Escola Municipal) Carolina Moreira da Silva, às 9h30, 10h30, 14h e 15h.