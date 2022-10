Leclerc e Sainz lamentam após deixarem pole escapar por pouco no Japão

08/10/2022 | 09:55



A Ferrari terminou o classificatório para o Grande Prêmio do Japão com o sentimento de que poderia mais. P2, Charles Leclerc ficou apenas um décimo atrás do pole position Max Verstappen. Carlos Sainz fez o terceiro melhor tempo, a apenas cinco décimos do holandês. A dupla analisou a disputa acirrada no Circuito de Suzuka e transmitiram a sensação de que poderiam ter conseguido mais.

"É uma volta muito complicada aqui. Se você for rápido no primeiro setor, perderá no setor final. Tentei encontrar o equilíbrio na última volta, mas perdi um pouco os pneus no último setor e perdi algum tempo. Fica muito próximo com todo mundo, então tentaremos fazer uma grande corrida a partir daí", disse o monegasco, que também afirmou esperar uma corrida divertida diante da possibilidade de chuva neste domingo.

Leclerc revelou estar se sentindo bem no carro da Ferrari, mas vê disputas desafiadoras no domingo. Seu companheiro Carlos Sainz não escondeu a frustração por ficar tão próximo da pole.

"É uma pena estar a meio décimo da pole. Creio que o tempo vai fazer sua parte, não sabemos se a chuva vai chegar 2, 3 ou 4 horas. Mas teremos bastante oportunidade começando da P3", disse o ferrarista Sainz.

"Foi uma boa volta, limpa até a última chicane, mas aí eu provavelmente cozinhei demais o pneu e isso me custou bastante tempo de volta. Acho que já se passaram algumas qualificações consecutivas desde Zandvoort (GP da Holanda), quando estivemos os três muito próximos, mas de alguma maneira acaba ficando nas mãos de Max ou Charles em vez das minhas. Espero conseguir uma até o fim da temporada e me livrar disso", finalizou o espanhol.