Escritor conta, em livro, história de integrantes da Independência

Lara Delon

Especial para o Diário



08/10/2022 | 09:54



O escritor de São Bernardo Gustavo Penna lançou o livro Os Sete da Independência para explicar as histórias das sete personalidades que estavam presentes na Independência do Brasil. Esta é a terceira obra do autor, que foi premiada com o Selo Distinção pela cátedra da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Apesar de não serem tão famosos, os sete homens presentes neste marco e na pintura de Pedro Américo,em “Independência ou Morte, exposta no Museu Paulista da USP (Museu Ipiranga), não são apenas figurantes na história, mas sim pessoas reais que colaboraram neste processo.

Além de dom Pedro 1º, Francisco Gomes da Silva (Chalaça), Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, Luís de Saldanha de Brito, Paulo Emílio Bregaro, Major Antônio Ramos Cordeiro e Coronel Antônio Leite Pereira de Gama Lobo.

Há muitas histórias escondidas nessas personagens que protagonizam o quadro. No entanto, isso não isenta a pintura de polêmicas sobre inverdades na representação do dia da Independência.

“Todas aquelas pessoas realmente existiram. Tiveram histórias. A gente normalmente não imagina, mas Pedro Américo levou quase três anos para concluir a pintura. Ele fez muita pesquisa, não só de referências estéticas, mas também históricas, roupas, peças do exército, até conversas com quem estava presente na ocasião, no Ipiranga", disse Penna.

O escritor também afirma que é de extrema importância que a população brasileira conheça e valorize a história do País.

“O quadro é uma alegoria, é um exagero, como qualquer foto com filtro no Instagram. Mas ele não é uma mentira. É a representação de um sentimento. Milhares de pessoas morreram na Guerra da Independência para esse País poder ser fundado, e isso não deveria ser esquecido, como normalmente acontece. É importante falar de tudo ali que é historicamente incorreto. Mas também é importante entender que o quadro é muito mais a manifestação de um sentimento do que uma peça jornalística”, afirma o autor.

Os Sete da Independência já está disponível nas livrarias físicas e digitais, para baixar como e-book, e custa em torno de R$ 65.