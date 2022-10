GCM que matou estudante vira réu por homicídio e fraude processual

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



08/10/2022 | 09:48



O juiz Fernando Martinho de Barros Penteado, da Vara do Júri de São Bernardo, aceitou a denúncia contra o Guarda Civil Metropolitano (GCM) Marcelo Antonio de Oliveira Junior por homicídio e fraude processual pela morte do estudante Lucas Costa Souza, baleado depois de sair de uma faculdade em São Bernardo, no dia 27 de setembro deste ano.

Junior disparou duas vezes contra o estudante ao pensar que seria assaltado. Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o jovem tentou entrar no carro do GCM. De acordo com familiares do estudante, ele pode ter confundido o carro do GCM com o de seu pai. Os dois veículos têm cores idênticas e vidros escuros.

Toda noite, depois da aula no Senac, na região Central de São Bernardo, o pai do jovem morto o buscava. No dia 27, no entanto, o combustível do carro acabou e o pai pediu que o filho aguardasse no ponto de ônibus. Quando o carro vermelho passou e parou no semáforo, o jovem entrou no veículo e foi atingido pelos disparos. Ele ainda correu por poucos metros e caiu no ponto de ônibus em que estava. O jovem cursava administração de empresas.

ARMA

Contra o GCM pesa ainda acusação do Ministério Público por fraude processual. Isso porque, segundo a denúncia do promotor Leandro Henrique Ferreira Leme, o GCM “também introduziu, nas proximidades do local do crime, um simulacro de arma de fogo visando a induzir a erro o juiz e o perito, destinando-se tal inovação a produzir efeito em processo penal naquele instante ainda não iniciado”.

“Ao apresentar esse simulacro aos guardas municipais que compareceram posteriormente ao local, objetivou o indiciado, com esta inovação, justificar a sua atitude sob o argumento de que Lucas estaria portando tal simulacro e que, por conseguinte, (o GCM) teria agido regularmente em razão de causa excludente de ilicitude”, citou o promotor na denúncia. Caso seja condenado, de acordo com o Código Penal, o GCM pode pegar, no mínimo, 12 anos pelo homicídio e 6 meses pela suposta fraude. O Diário entrou em contato com advogado de defesa de Junior. Segundo Matheus Salviato Rodrigues, "a defesa técnica de Marcelo Antônio de Oliveira Júnior, neste momento processual, gostaria de ressaltar que a autoridade policial presidente do inquérito policial, deixou claro que o defendido possuía uma falsa percepção da realidade. Dessa maneira, tudo indica que agiu em legítima defesa, ainda que putativa".