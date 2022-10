Stock Car divulga calendário da temporada 2023 com aumento do número de etapas

07/10/2022 | 18:22



As datas da temporada 2023 da Stock Car foram divulgadas nesta sexta-feira pela Vicar, a promotora da principal categoria de automobilismo do País. No próximo ano, a Stock Car terá 12 etapas, duas a mais do que em 2022. Apesar de anunciar as datas, as sedes de cada evento ainda não foram confirmadas.

Com a ampliação do calendário, a ideia da organização da Stock Car é ampliar o contato dos pilotos, patrocinadores e equipes com os fãs da categoria. A estreia do campeonato será em 2 de abril, enquanto a última etapa acontecerá em 17 de dezembro.

"Vínhamos tendo dois eventos por ano com uma etapa no sábado e outra no domingo. Mas para 2023 decidimos ampliar o calendário de dez para doze finais de semana - e dessa forma realizar apenas uma etapa por encontro", iniciou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, antes de explicar os benefícios de contar com 12 datas no calendário.

"Isso trará um grande benefício para todos, já que os fãs terão dois finais de semana a mais para acompanhar as corridas in loco. Além disso, as equipes e patrocinadores terão exposição ampliada e mais oportunidades para realizar suas ações promocionais e de relacionamento. Todos saem ganhando", explicou Fernando Julianelli, que também prometeu em breve a revelação das cidades que receberão as provas de 2023.

"Dependemos apenas da definição de algumas praças, para anunciar os locais também. Mas resolvemos adiantar as datas para que equipes e patrocinadores já possam se programar", finalizou Julianelli.

Datas do calendário 2023:

1ª etapa - 02 de abril

2ª etapa - 23 de abril

3ª etapa - 21 de maio

4ª etapa - 18 de junho

5ª etapa - 09 de julho

6ª etapa - 06 de agosto

7ª etapa - 27 de agosto

8ª etapa - 17 de setembro

9ª etapa - 08 de outubro

10ª etapa - 29 de outubro

11ª etapa - 26 de novembro

12ª etapa - 17 de dezembro