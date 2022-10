Ainda sonhando com Libertadores, São Paulo encara Botafogo sob a mira da torcida

07/10/2022 | 17:59



A vitória sob o América-MG nesta quinta-feira pelo Brasileiro serviu como combustível para o São Paulo recarregar as energias na busca por uma vaga na Libertadores após o vice-campeonato da Sul-Americana. Porém, tão importante quanto ganhar posições para chegar ao G-8, é vencer o Botafogo neste domingo para também reconquistar a confiança da torcida.

E o técnico Rogério Ceni já iniciou esse processo de motivação psicológica logo após a vitória sobre o América-MG.

"É importante dentro do que sobrou, disputar a oitava posição. São seis ou sete times brigando. Ainda vamos tentar ser os mais dignos possível pra buscar uma vaga pré-Libertadores", afirmou o treinador.

Para a partida diante dos cariocas, o objetivo principal é manter o embalo da equipe que busca a quarta vitória seguida no Brasileiro. A tendência é manter a base do time que derrotou os mineiros, mas a equipe só será definida no treino deste sábado, no CT da Barra Funda.

Com os mesmos 40 pontos do Botafogo, a equipe do Morumbi sabe que um novo triunfo fora de casa tem a importante missão de amenizar o clima de tensão criado com a torcida após a perda do título da Sul-Americana.

Maior organizada do clube, a Independente deu o tom do ambiente de insatisfação ao postar nas suas redes sociais o descontentamento com o desempenho dos jogadores. Na postagem, a uniformizada afirmou que os torcedores "estão fazendo papel de palhaço" e que o elenco merece pipoca.

Na mesma postagem, uma foto traz um torcedor com o rosto pintado com as cores do clube e usando um nariz de palhaço. Ao fundo, a fachada do Morumbi aparece na imagem. Por fim, a nota ainda se refere ao estádio são-paulino como 'Morumbi Circus'.

O descontentamento da torcida foi tão incisivo que os salários dos jogadores foram vazados e discriminados no texto. A uniformizada já havia programado um outro protesto que seria feito na entrada do time em campo. O nome dos atletas não seriam mais cantados nas arquibancadas.