Em reta final no Flamengo, Diego volta ao time e será titular no sábado

07/10/2022 | 15:53



O veterano Diego vai ser a principal novidade do Flamengo para o jogo deste sábado, com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Como o título da competição está praticamente nas mãos do Palmeiras, o técnico Dorival Júnior optou por preservar seus titulares visando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Corinthians. Este duelo está marcado para esta quarta-feira, em São Paulo.

Aos 37 anos e em reta final de contrato, Diego Ribas encerra a sua passagem pelo time da Gávea ao final do ano.

Sem espaço no time titular nos últimos anos, o camisa dez vem sendo utilizado como volante. A última partida em que atuou como titular foi no empate de 1 a 1 com o Ceará, no dia 4 de setembro, no Maracanã.

Diego vai ter a companhia de um outro veterano no meio-campo. O chileno Arturo Vidal, de 35 anos, vai reforçar o time alternativo. Ele atuou somente em parte do jogo com o Internacional, no meio de semana, e está relacionado para o duelo.

Da equipe considerada titular, apenas o goleiro Santos segue viagem para encarar o Cuiabá. O comando técnico também terá uma mudança. Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior, vai dirigir o time do Flamengo.

Com 49 pontos e na quinta colocação, o Flamengo tem como prioridade tentar terminar no Brasileiro entre os quatro primeiros colocados. Já o Cuiabá encara a partida como uma autêntica decisão, já que o time abre a rodada na zona de rebaixamento: é o 17º colocado na classificação com 30 pontos.