Petrobras escolhe startups que receberão até R$ 1,5 mi para desenvolver soluções

07/10/2022 | 15:36



A Petrobras divulgou nesta sexta-feira, 7, as 23 startups vencedoras do 4º edital do Módulo Startups, do Programa Petrobras Conexões para Inovação, em parceria com o Sebrae. A seleção, em nível nacional, recebeu propostas nas áreas de: robótica, redução de carbono, tecnologias digitais, corrosão, modelagem geológica e tecnologias de inspeção.

O início dos projetos está previsto para dezembro.

As empresas vencedoras recebem valores de até R$ 500 mil para os desafios tecnológicos soft tech, baseados em softwares eventualmente integrados a plataformas de hardware já maduras, ou até R$ 1,5 milhão para os deep tech, que envolvem pesquisa avançada, incluindo as baseadas em software de alto desempenho, novas plataformas de hardware e novos materiais.

Nos últimos três anos, a companhia investiu cerca de R$ 36 milhões no Módulo Startups do programa Petrobras Conexões para Inovação. Esse módulo contribui para o desenvolvimento de tecnologias e serviços inovadores, acelerando a incorporação de inovações na empresa.

Nas edições anteriores foram selecionadas 37 empresas para desenvolvimento de soluções, aproximando as startups das demandas da indústria de óleo e gás.

Segundo a Petrobras, as empresas vencedoras recebem investimento financeiro e mentoria para qualificarem suas soluções e evoluírem seus modelos de negócios. Ao final do desenvolvimento dos projetos, existe a possibilidade das empresas se tornarem fornecedoras da Petrobras, com potencial de escalar na indústria nacional e internacional.

O Programa Petrobras Conexões para Inovação abriga oito diferentes módulos: Startups, Parcerias Tecnológicas, Transferência de Tecnologias, Aquisição de Soluções, Ignição, Encomendas Tecnológicas, Open Lab e Residentes. A Petrobras tem, atualmente, uma carteira de mais de R$ 3 bi contratada, com mais de 150 parceiros tecnológicos, nas diversas modalidades de contratação e acordos de cooperação, informou a companhia.