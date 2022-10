Shakira e Gerard Piqué são vistos no mesmo evento e a cantora fala pela primeira vez sobre o divórcio

07/10/2022 | 15:10



Na última quinta-feira, dia 6, Shakira e Gerard Piqué foram a um jogo de beisebol do filho mais velho Milan, de nove anos de idade. Um detalhe que acabou chamando atenção do público foi que os dois escolheram ficar longe um do outro na arquibancada. O ex-casal, que se separou em julho deste ano, não aparece nos mesmos eventos com frequência.

O filho mais novo deles, Sasha, de apenas sete anos de idade, também foi apoiar o irmão mais velho. Assim como Piqué, ele usava uma camiseta do time de Milan. Já Shakira escolheu um visual com uma camiseta branca simples, uma jaqueta jeans e um chapéu combinando com o top. O pequeno Sasha foi o que uniu, em partes, Shakira e o jogador, já que ele ficava revezando entre os dois e andando pela arquibancada para passar tempo com os pais.

Neste mês, a cantora deu sua primeira entrevista falando do divórcio. Para a Elle Magazine, ela comentou sobre como as notícias afetam seus filhos:

- Isso é realmente difícil de falar pessoalmente, especialmente porque esta é a primeira vez que abordei essa situação em uma entrevista. Eu permaneci quieta e apenas tentei processar tudo. Sim, é difícil falar sobre isso, especialmente porque ainda estou passando por isso, e porque estou nos olhos do público e porque nossa separação não é como uma separação normal. E tem sido difícil não só para mim, mas também para os meus filhos. Incrivelmente difícil.

O atleta já está em um novo relacionamento com uma jovem, mas não falou abertamente sobre o fim de seu casamento e o começo da nova relação. A mulher se chama Clara Chia Marti, e tem 23 anos de idade.