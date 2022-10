Larissa Pimenta cai na repescagem e fica em sétimo lugar no Mundial de Judô

07/10/2022 | 13:56



Larissa Pimenta teve, nesta sexta-feira, o melhor desempenho entre representantes do Brasil nos dois primeiros dias do Mundial de Judô, iniciado na quinta, em Tashkent, no Uzbequistão. Eliminada na repescagem que podia colocá-la na disputa por uma medalha de bronze na categoria até 52 kg, a judoca de 23 anos ficou em sétimo lugar.

Pimenta começou a campanha na competição vencendo a marfinense Fofana Salimata e avançou às oitavas, fase na qual enfrentou a usbeque Dyora Keldiorova. Diante da judoca anfitriã, teve de lidar também com a pressão da torcida na Humo Arena, mas mostrou força mental para conseguir um emocionante triunfo no golden score.

Nas quartas de final, a brasileira protagonizou um duelo equilibrado com a vice-campeã olímpica francesa Amandine Buchard, até ser derrotada ao sofrer um wazari. Depois disso, foi para a repescagem em busca de ganhar uma chance de disputar a medalha de bronze. Encarou a israelense Gefen Primo, medalhista de bronze do Mundial de 2021, e foi desclassificada por uso de técnica irregular no braço da adversária.

O Brasil teve outros dois judocas no tatame nesta sexta. Após estrear com vitória por ippon sobre o romeno Radu Izvoreanu, Willian Lima parou nas oitavas de final da disputa até 66kg, derrotado por Joshiro Maruyama. Também nos 66kg, Eric Takabatake sofreu três punições em seu primeiro duelo, contra o finlandês Luukas Saha, e foi eliminado.

O Mundial de Judô continua no sábado, com mais três lutas envolvendo brasileiros. Jéssica Lima encara a mongol Ichinkhorloo Munkhtsedev na categoria até 57kg, a mesma na qual a campeã olímpica Rafaela Silva estreia direto na segunda rodada, contra a anfitriã Nilufar Ermaganbetova. Nos 73kg masculino, Daniel Cargnin desafia o romeno Alexandru Raicu.