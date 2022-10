Novas traições seriam motivo de término entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar

07/10/2022 | 13:10



Como você vem acompanhando, Arthur Aguiar e Maíra Cardi anunciaram na tarde da última quinta-feira, dia 6, que não estão mais juntos (mais uma vez). De acordo com informações de Fábia Oliveira, do Em Off, antes mesmo de entrar para o confinamento do BBB22, o cantor estaria com as asas soltinhas por aí.

Caso você não lembre, o relacionamento dos dois foi marcado com muitas polêmicas envolvendo traições por parte do artista e segundo a colunista, o relacionamento deles chegou mesmo ao fim porque Maíra teria descoberto novas traições de Arthur Aguiar.

Pois é, Fábia Oliveira cravou que o pãozinho estaria se relacionando com outras mulheres antes de entrar para o confinamento do BBB22 e teria encontrado até uma delas três dias antes do pré-confinamento do programa. Maíra então descobriu as traições por meio de um vídeo que chegou a ela no dia que o até então marido teria se tornado campeão do reality show.

A coach teve certeza de se tratar de um registro bem recente por conta do corte de cabelo de Arthur Aguiar - que foi o mesmo que ele entrou na casa mais vigiada do Brasil. A colunista ainda afirma que o ator estaria mais uma vez empenhado em reverter a crise, mas que Cardi está irredutível.