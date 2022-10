Arthur Aguiar se pronuncia pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Maíra Cardi: A última palavra vem de Deus!

07/10/2022 | 13:10



Nesta sexta-feira, dia 7, Arthur Aguiar usou as suas redes sociais para falar pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Maíra Cardi. Vale pontuar que a notícia da separação foi divulgada na última quinta-feira, dia 6, pela própria coach em sua conta do Instagram.

Com dois cliques em família, Arthur deixou claro que eles sempre estarão juntos e afirmou que a última palavra é sempre de Deus.

Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!!, escreveu.

Através dos comentários, Arthur recebeu o carinho de diversos famosos e fãs. Será que dessa vez é definitivo?