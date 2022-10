Alta da demanda contribui com crescimento da inflação na zona do euro, diz BCE

07/10/2022 | 12:24



Um estudo publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) indica que, além da oferta, o aumento da demanda vem sendo responsável pelo aumento da inflação na zona do euro. "Desde que as restrições da pandemia foram suspensas, a recuperação da demanda também contribuiu para as taxas atuais elevadas de inflação, especialmente no setor de serviços", destaca o documento.

Segundo a publicação, o índice de preços ao consumidor harmonizado (IHPC, na sigla em inglês, usado para comparações entre os países da zona do euro) aumentou para 10% em setembro, ao passo que o núcleo do IHPC, que exclui alimentos e energia, atingiu 4,8%.

O estudo indica que os gargalos persistentes no fornecimento de bens industriais e a escassez de insumos, incluindo de mão de obra, contribuíram para o aumento dos índices.