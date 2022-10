Vice da Copa do Brasil ganha vaga se campeão também vencer Libertadores? Entenda

07/10/2022 | 12:11



Caso o Corinthians seja derrotado pelo Flamengo na final da Copa do Brasil e o time rubro-negro também faturar a Copa Libertadores, com quem faz final com o Athletico-PR, o time paulista não herdará a vaga dos cariocas para a principal competição da América do Sul em 2023. A classificação para o torneio sul-americano precisa passar pelo Brasileirão.

O Brasil tem direito a cinco vagas diretas para a Libertadores, sendo os quatro primeiros colocados do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil. O quinto e o sexto colocado disputam a fase preliminar da Libertadores, que dá vaga na fase de grupos.

Com a Copa do Brasil dominada por times da parte de cima da tabela do Brasileirão e a Libertadores tendo presença maciça dos brasileiros entre os finalistas, é comum que o G-6 do Brasileirão vire G-8, com o sétimo e oitavo colocados também herdando vagas por causa do bom posicionamento de rivais na tabela de classificação e que também venceram a Libertadores, Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Esta última também dá vaga direta para o campeão no principal torneio continental.

"Caso um clube obtenha acesso à Libertadores de 2023 através da Copa do Brasil e também por intermédio do Brasileirão, este clube ocupará a vaga destinada à Copa do Brasil, com a vaga oriunda do Brasileirão sendo repassada ao clube melhor colocado no campeonato, excluídos os clubes já classificados", diz o regulamento do Brasileirão.

O Brasileirão chegou ao fim da sua 30ª rodada na noite desta quinta-feira, faltando oito para o fim. Na atual situação, as vagas diretas para a Libertadores ficariam com Palmeiras, Internacional, Fluminense e Corinthians. Flamengo e Athletico-PR, quinto e sexto, respectivamente, disputam a final da atual edição. Caso ambos os times, e o Corinthians, se mantiverem entre os seis primeiros até o final da competição, o G-6 irá virar G-8 independentemente de quem vencer a Libertadores e a Copa do Brasil.

Entre os paulistas, o Palmeiras, líder isolado com 66 pontos, está 100% classificado para a Libertadores e perto de conquistar seu 11º título brasileiro. O Corinthians, quarto colocado, com 51 pontos, tenta se manter no G-4 para garantir uma vaga direta no torneio continental mesmo com um eventual revés na Copa do Brasil.

O São Paulo está em décimo, com 40 pontos, e perdeu a chance de carimbar o passaporte ao perder a final da Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Agora, tenta fazer uma reta final regular para almejar pelo menos o oitavo lugar. Santos e Red Bull Bragantino, 12º e 14º, respectivamente, mantêm as mesmas esperanças.