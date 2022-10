Marcos Palmeira fala da evolução de Zé Leôncio em Pantanal: - Fiz questão de ir fundo nestas questões do personagem

07/10/2022 | 12:11



Marcos Palmeira participou virtualmente do café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira, dia 7, no Mais Você. Após viver o José Leôncio em Pantanal, que chega ao fim nesta noite, o ator falou da evolução do seu personagem, que no começo do remake era super preconceituoso.

- Eu fiz questão de ir fundo nestas questões do personagem, eu achava que ele tinha que vivenciar, eu não podia aliviar para o público. O personagem é assim, eles são errados e vão se consertando no andar da carruagem. Foi muito legal, você não consegue contar a história se você não vivencia ela dessa forma, e você não faz o arco desse personagem, desse entendimento, dessa ignorância que todos n[os temos, desse preconceito ancestral [...] Hoje não faz o menor sentido, eu achei importante, fiquei muito feliz como Silvero [Pereira] trouxe para o personagem enriqueceu muito, trouxe essa discussão, disse o ator.

Em seguida, o artista fez questão de criticar o preconceito em pleno 2022:

- Temos que parar, em pleno 2022 discutir a sexualidade das pessoas. É uma burrice, é muita ignorância, espero que a gente consiga evoluir, com a educação nas escolas, a gente é muito crítico o tempo inteiro. Temos que olhar mais as almas das pessoas.

Na reta final do programa, Marcos recebeu o carinho de Osmar Prado, o Velho do Rio. Após escutar com carinho a mensagem, Palmeira se emocionou ao falar da parceria com o ator e deu um spoiler do último capítulo:

- Fizemos Renascer junto, nunca tínhamos contracenado [...] o público vai ver, mas foi tudo feito para ele com uma energia incrível, com um potencial, uma oratória, ele tem um leque de personagens brilhante, ele abrilhantou muito essa história. Essa troca final foi linda.

E aí, estão preparados para se despedir de Pantanal?