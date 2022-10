Arthur Aguiar está sofrendo com separação de Maíra Cardi: Achava que nunca iriam se separar de novo

07/10/2022 | 12:11



O anúncio do final do casamento entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar deixou os fãs bastante chocados. Mas, ao que tudo indica, parece que foi para o bem da saúde da coach. Maíra já havia sido diagnosticada com depressão profunda e burnout, e, mesmo assim, foi apontada como empresária do ex-BBB pelo jornal Extra.

Segundo uma amiga de Arthur, o ator deixou a casa que dividia com a ex-esposa em São Paulo na última quinta-feira, dia 6, e está sofrendo bastante pela decisão. Ele voltou para o Rio de Janeiro e planeja se instalar por lá por enquanto.

Ele está sofrendo mais dessa vez. Achava que nunca iriam se separar de novo.

Porém ele não está apenas triste por estar solteiro, ainda de acordo com essa amiga, Arthur não sabe como sua carreira continuará sem a ajuda de Maíra, já que ela é quem seria responsável por tomar todas as decisões importantes. Apesar de ter conquistado o grande prêmio de um milhão e 500 mil reais quando ganhou o BBB22 e estar caminhando com sua carreira como cantor, Arthur ainda está endividado e cheio de problemas para resolver, o que parece que afetou seu relacionamento com Maíra.

Ele tinha muitas dívidas, assinou uma procuração dando plenos poderes a ela para fazer o que tivesse que fazer aqui fora e quando saiu não pôde usufruir da própria fama porque ela quis sair de cena porque estava sendo atacada e exposta demais. Com isso, ele se isolou, a música naufragou e o dinheiro que entrou, saiu para pagar muita gente. Aliás, muitos nem receberam ainda e os processos vão começar a chegar, revelou outra fonte.

É, não está nada fácil para o queridinho do público. Mas agora ele precisará tomar as rédeas de sua própria vida. Ainda segundo a amiga de Arthur, agora o ator vai precisar de toda a ajuda possível de sua torcida, mas não terá a muleta de estar dentro de um reality show.