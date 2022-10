Empreendedores de feiras em Diadema têm até novembro para renovar licenças

Da Redação



07/10/2022 | 12:04



Empreendedores das feiras livres de Diadema têm até o dia 10 de novembro para renovar suas licenças. A atualização é anual e deve ser feita online, a partir desta segunda-feira (10).



Ao todo, 282 feirantes devem renovar a licença e para isso não podem ter débito com a Prefeitura, assim como aqueles que comercializam alimentos devem apresentar o certificado do curso "Higiene e Manipulação de Alimentos".



Todos os empreendedores que trabalham com barracas de bolos, café, caldo de cana, doces, lanches, pães, pastéis, pescados, carnes, queijos, salgados, sucos naturais e tapioca precisam fazer o curso, que é oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar. Para saber como fazer o curso e tirar dúvidas sobre a renovação é só ligar no Serviço de Gestão e Fiscalização de Feiras Livres no telefone 4057-8003, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou enviar e-mail para feira.livre@diadema.sp.gov.br.