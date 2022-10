Inscrições para Fuvest terminam nesta sexta (7)

As inscrições para o Vestibular Fuvest 2023 terminam nesta sexta-feira, ao meio-dia. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado pelos candidatos até a próxima segunda-feira (10).A prova da 1ª fase será dia 4 de dezembro, enquanto as provas da 2ª fase estão agendadas para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidades específicas serão aplicadas entre os dias 11 e 14 de janeiro do ano que vem.O resultado do Vestibular Fuvest 2023 será divulgado no dia 30 de janeiro em primeira chamada. Para o vestibular 2023, a USP vai oferecer 11.147 vagas. Das 8.230 vagas oferecidas pela Fuvest, 4.961 serão de ampla concorrência, 2.173 vagas serão reservadas para candidatos EP e 1.096 para candidatos EP/PPI.As outras 2.917 vagas serão oferecidas pelo sistema que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A USP tem campus em São Paulo. Bauru. Lorena. Piracicaba. Pirassununga. Ribeirão Preto. São Carlos e Santos. Para mais informações, acesse aqui