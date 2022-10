Da Redação



07/10/2022 | 11:36



Artigo - O ciclo de vida dos funcionários

Para se manter competitivo no mercado, não apenas empresas mas também pessoas precisam garantir que estão em constante desenvolvimento – e essa é uma preocupação cada vez mais comum entre esses dois públicos.

O lifelong learning é um conceito que surgiu na década 1970, mas que vem tornando-se mais e mais atual conforme a concorrência no mercado de trabalho aumenta. Foi nessa época também que os profissionais passaram a entender a importância do aprendizado contínuo para o desenvolvimento de carreira.

Com o passar dos anos e as mudanças estruturais pelas quais os RHs passaram, as empresas também viram crescer a importância de oferecer ferramentas para que os colaboradores pudessem se desenvolver e crescer, tanto que isso tornou-se um fator decisivo na hora de buscar uma oportunidade.

Um relatório da McKinsey constatou em uma pesquisa realizada entre abril de 2021 e abril de 2022 que 41% dos pedidos de demissão foram feitos devido à falta de desenvolvimento e progressão de carreira.

Apesar desses dados, muitas organizações ainda não oferecem oportunidades de aprendizado que apoiem o colaborador durante todo o seu ciclo de vida dentro da empresa.

A maioria dos RHs têm treinamentos pontuais, como, por exemplo, no onboarding, ou quando o colaborador vai assumir um desafio que precisa de um conhecimento específico, e são poucos os times de T&D que focam, de fato, na experiência do funcionário e em seu aprendizado e crescimento constantes.

À medida que o mercado – e os profissionais – se tornam mais exigentes, o lifelong learning torna-se essencial. É dessa forma que mantemos os profissionais qualificados, motivados e influentes.

Além disso, é por meio do aprendizado constante que os colaboradores aprendem a solucionar problemas e entregar resultados cada vez mais alinhados às principais tendências de seu mercado.

As iniciativas de aprendizagem constante já são uma realidade, segundo o Gartner. De acordo com estudos feitos pelo instituto, 52% dos líderes de RH na América Latina estão priorizando iniciativas de aprendizado constantes, seja para o desenvolvimento de habilidades para cargos específicos, para reciclagem, ou para expandir conhecimentos que possam desenvolver habilidades e, consequentemente, levem ao crescimento do colaborador.

O lifelong learning é uma tendência que veio para ficar. Agora, cabe às empresas tornarem o ato de aprender algo intrínseco à sua cultura e os colaboradores entenderem que essa prática é importante não apenas para as organizações em que atuam hoje, mas para toda a sua carreira profissional.

Matheus Torrano é gerente de marketing na Voxy.

Palavra do leitor

Exceção

Se existe flerte com o regime de exceção, conforme um leitor menciona, não é pelo presidente Bolsonaro, mas por outra instituição, onde há ministros do STF que impedem ações do governo, agem com autoritarismo e perseguem descaradamente o presidente, provocando-o 24 horas por dia, para quem sabe possa haver alguma reação, e uma efetiva crise institucional. Não sei se o Diário é a única referência que o leitor Paulo Panossian, de São Carlos, usa para seus desabafos (Urna eletrônica – 2, dia 4). Até hoje não vi ninguém rebatendo as suas narrativas. Sugiro que passe a viver em 2022. Pois pelo que escreve é um desinformado.

Maria do Carmo Ribeiro - Santo André

O apoio de Garcia

Parabéns ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, pela sua decisão de apoiar o candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas. Coerência e dignidade caminham lado a lado. Com isso pode ter certeza que está plantando certo, e os frutos que o senhor irá colher no futuro só irão beneficiar e engrandecer cada vez mais a sua carreira e imagem no cenário da política brasileira. Que seu gesto venha a servir de exemplo aos políticos que realmente amam e respeitam o Brasil.

Sergio Antonio Ambrósio - Mauá

Fraudes e golpes

Não entendo de fraudes. De fraudes entendem investigadores, peritos e criminosos. Mas percebo os hematomas do processo democrático quando golpeado e reconheço um complô quando o vejo produzindo efeitos. Onde a nova configuração do Congresso mostra os votos de Lula? Mais da metade das cadeiras ficaram com os conservadores, ou com a direita. A esquerda raiz conquistou apenas 20% das cadeiras. O que aconteceu domingo, se não uma sequência daquilo que se viu durante quatro anos? Ou seja: as informações não coincidem com o que se vê; o discurso não fecha com a prática; a determinação judicial não confere com a lei; a pesquisa eleitoral vai para um lado e os votos para outro; a análise desconhece a realidade; toda ocultação e toda distorção beneficiam Lula e prejudicam Bolsonaro.

Percival Puggina - Capital

Povo ofendido

Depois da vitória acachapante no último domingo, do candidato Lula, na região Nordeste, com 66,7% dos votos, contra apenas 27% de Jair Bolsonaro, lamentavelmente, nas redes sociais, esse respeitado povo do Nordeste foi perversamente ofendido por eleitores de Bolsonaromprensa. Falta de civilidade ou a cara do próprio perfil de Bolsonaro, que também sem escrúpulo algum ofende a quem não comunga de suas débeis ideias.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Descaso

Estamos em época de disputa eleitoral, mas não podemos perder de vista o dia a dia da maior cidade da América Latina, São Paulo. A feira do Rolo segue vendendo produtos roubados, falsificados, pássaros raros, um cassino a céu aberto. Venda indiscriminada e sem fiscalização, assim como barracas e famílias inteiras morando sem as mínimas condições, em praças e calçadas . O poder público finge não ver. Os caixas da prefeitura e estão cheios, pois o cidadão paga altíssimos impostos e vive em meio a essa sujeira e falta de segurança diariamente. A arrecadação não é para investir na cidade? E o prefeito e governador vão continuar em campanha ad eterno

Izabel Avallone - Capital



E agora?

Estamos entre o roto e o esfarrapado.Temos, porém, que escolher alguém, pois anular ou votar em branco neste momento é dar um cheque em branco a um deles. Temos que exigir dos dois postulantes à Presidência da República que a democracia seja protegida de qualquer outra questão.

Tania Tavares - Capital