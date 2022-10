Brad Pitt responderá no tribunal, diz advogada sobre acusação de Angelina Jolie

07/10/2022 | 11:20



Anne Kiley, advogada de Brad Pitt, disse nesta quinta-feira (6) que continuará respondendo no tribunal às alegações da ex-mulher Angelina Jolie de que ele abusou dela e sufocou um de seus filhos em um voo em 2016, quando ainda estavam casados. A atriz diz que Pitt "sufocou uma das crianças, deu um soco noutra e a agarrou pela cabeça".

"Brad Pitt responsabiliza-se pelos seus gestos desde o primeiro dia e não irá assumir nada que não tenha feito - ao contrário do outro lado", disse a advogada, acrescentando que as acusações são falsas e que o ator "foi alvo de todo o tipo de ataque pessoal e deturpação".

"Felizmente, as várias autoridades públicas a que o outro lado tentou usar contra ele nos últimos seis anos tomaram as suas próprias decisões. Brad continuará respondendo no tribunal, como sempre fez", acrescentou a advogada.

A declaração veio em resposta a um processo público de Jolie na terça-feira que disse que ele a agarrou pela cabeça e a sacudiu, depois sufocou um de seus seis filhos e atingiu outro quando eles tentaram defendê-la. O pedido veio em meio a uma briga legal por uma vinícola francesa da qual os dois eram coproprietários, no sul da França. Anne Kiley não especificou quais atitudes foram negadas por Pitt, nem as que confirma.

O FBI e o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias do Condado de Los Angeles (EUA) investigaram as alegações, mas decidiram não tomar nenhuma medida contra Pitt. Os representantes de Jolie ainda não se pronunciaram. Pitt e Jolie formaram um dos casais mais proeminentes de Hollywood por 12 anos.