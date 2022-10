São Bernardo abre mais de 500 vagas para concurso público

A Prefeitura de São Bernardo abriu concurso público para mais de 500 vagas em diversos cargos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (7), no portal de notícias do município. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro.O concurso oferece cargos principalmente para as áreas da Saúde e da Educação. O posto com maior número de oportunidades é o de professor de educação básica com 300 vagas, seguido por auxiliar em educação e oficial de escola, com 90 e 36 vagas, respectivamente.As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp . Para mais informações, basta consultar a página 11 do edital, que está disponível aqui