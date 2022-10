Questão de tempo

Do Diário do Grande ABC



07/10/2022 | 11:13



Com um morador endividado a cada grupo de cinco, o Grande ABC respirou aliviado ontem com o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o programa de renegociação de dívidas com a Caixa. Até o dia 29 de dezembro, clientes físicos e jurídicos poderão acertar seus débitos com o banco federal com o perdão de até 90% do total. É mais uma medida acertada do governo, que tem se destacado em melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Devolver o crédito aos consumidores vai permitir que comércio e serviços vendam mais, o que, consequentemente, aquecerá o setor industrial – segmento que tem alto impacto no desenvolvimento socioeconômico das sete cidades.

Após anúncio feito por Bolsonaro, pela manhã, a presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, explicou à tarde, em detalhes, como vai funcionar o programa de renegociação de dívidas para empresas e pessoas físicas. Batizada de Você no Azul, a campanha deve permitir que 4 milhões de clientes pessoas físicas e outras 396 mil pessoas jurídicas deixem a lista de inadimplência do banco controlado pelo governo. O impacto na economia tende a ser amplo, pois reabilitará muita gente. Atualmente, o alto endividamento do brasileiro impede o reaquecimento do País. Com o crédito de volta, o consumidor certamente vai voltar às compras e as empresas poderão retomar planos de investimentos.

Superado o período mais terrível da pandemia de Covid-19, graças à compra de vacinas contra o novo coronavírus feita pelo presidente, Jair Bolsonaro pode direcionar todos os seus esforços, e os de sua equipe, ao conserto do Brasil – que andava completamente desarranjado após tantos anos de governos petistas. O perdão às dividas de clientes da Caixa é mais uma iniciativa do Planalto destinada a afrouxar a gravata que asfixia os cidadãos. Se continuar neste ritmo e no bom caminho, o Brasil, com a pujança que o coloca entre os líderes mundiais do agronegócio, em pouco tempo terá se transformado em modelo de desenvolvimento a ser seguido pelos países estrangeiros. É apenas uma questão de tempo.