Ator de Tibério, Guito revela se tomou banho pelado em rio durante gravações de Pantanal

07/10/2022 | 11:10



O Encontro desta sexta-feira, dia 7, deu o que falar e rendeu várias revelações no palco. O elenco de Pantanal estava sem papas na língua e se divertiu com as perguntas do público.

Uma das fãs presentes questionou se os atores chegaram a tomar banho de rio sem usar roupas enquanto estavam gravando a novela. E claro que José Loreto não perdeu a oportunidade, né? Mas por outro lado, Guito não pareceu muito adepto da natureza.

- Não, eu também não sou de arrancar a roupa não.

O ator até ficou com o rosto mais vermelho, envergonhado com o assunto. Mas ele revelou outro momento de muita felicidade durante as gravações: as cavalgadas.

- Eu gostava muito das cavalgadas, todo pôr do sol a gente pegava e ia andar a cavalo lá. O rio eu gostava também, nadava muito. Eu tenho uma bermuda, o Zé gosta muito dela.

- Era muito ruim, rebateu Loreto.

Chorão de carteirinha!

De fato Guito não está nem um pouquinho pronto para se despedir se seu personagem em Pantanal. Durante o bate papo, o ator revelou que é bem chorão e cai em lágrimas com muita facilidade.

- Eu sou sempre suspeito para falar, eu sou uma manteiga, né? Eu venho chorando desde o último mês, eu choro até com a dona Mariana. Toda cena que passa eu fico... Eu choro com todos.

Que fofo, né? Mas a novela vai mesmo deixar um sentimento de vazio e saudade no peito dos fãs, mas pode ficar tranquilo, isso porque o elenco vai seguir com muita amizade e se reencontrando.

- A gente virou uma família, eu acho que isso transpareceu para a tela de certa forma.