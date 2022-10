Marcus Buaiz revela amadurecimento pessoal após término do casamento e diz: Feliz em poder estar namorando comigo mesmo!

07/10/2022 | 11:10



Marcus Buaiz apesar de ter vivido uma fase bem tristonho após o casamento longo com Wanessa Camargo, agora parece que está melhor e vivendo dias mais radiantes. Em entrevista para a revista Mensch, o ex-marido da cantora revelou que está simplesmente se redescobrindo.

E não tá fácil para o bonitão porque além de tudo ele está sendo super cobiçado entre a mulherada. Ainda mais maduro pessoalmente e profissionalmente, Marcus Buaiz revelou no bate-papo que tem vivido outro ciclo após a separação.

- Esse momento tem sido muito especial pra mim. Eu tô muito feliz de poder estar namorando comigo mesmo, de me curtir e ter liberdade para escolher o que de fato são as minhas prioridades e buscando ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. E é muito claro, quando a gente tá feliz consigo mesmo, consequentemente pode ser feliz com outra pessoa. Nunca fui uma pessoa vaidosa, ao contrário. Sempre fui muito simples na hora de comprar as minhas roupas. Agora, que estou despertando um pouco mais meu interesse pela moda, com o apoio do stylist Dudu Farias, e apreciando cada vez mais esse olhar. Do que não abro mão é do meu tripé de vida, que conta com fé, conhecimento e saúde. Se você tiver uma alimentação saudável e o hábito de buscar qualidade de vida, naturalmente vai ter como resultado, um visual melhor.

Vale lembrar que ele ainda participou de um ensaio fotográfico para a revista que ficou simplesmente maravilhoso.