Biografia de Rolling Stones revela que Mick Jagger viveu affair com dois colegas do grupo

07/10/2022 | 11:11



Eita! A vida pessoal e amorosa de Mick Jagger virou assunto após o lançamento da biografia explosiva The Stone Age: Sixty Years of Rolling Stones - em tradução livre, A Era de Pedra: Sessenta Anos de Rolling Stones.

De acordo com o jornal Daily Mirror, a obra escrita por Lesley-Ann Jones, revela que Jagger viveu um affair com dois colegas da banda, os guitarristas Keith Richards e Mick Taylor - membros do conjunto entre os anos de 1969 e 1964. Além dos músicos, as investigações da escritora revelam que o cantor também se relacionou com outros homens famosos, como David Bowie e com o autor austríaco Helmut Berger.

A biografia chegou recentemente às livrarias do Reino Unido e dos Estados Unidos e cita Jagger como um ícone bissexual. Vale pontuar que o cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto.