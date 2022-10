Silvero Pereira chora ao receber mensagem da mãe: - Saí de casa com 13 anos de idade para tentar vencer na vida

07/10/2022 | 11:11



Nesta sexta-feira, dia 7, os peões que integram o elenco de Pantanal foram ao Encontro levar a roda de viola da fazenda de Zé Leôncio para Patrícia Poeta e Manoel Soares. Em meio à apresentações de música, eles falaram sobre o final da novela das nove da TV Globo. Silvero Pereira revelou que ainda não está pronto para se despedir do personagem Zaquieu.

- Eu confesso que ainda não caiu a ficha totalmente para mim, eu acho que ainda vai ter mais três meses de exibição então esse último de capítulo de hoje ainda não está na minha cabeça que vai terminar. É esse sentimento que o Ju fala, dos encontros quer a gente teve nessa de afetos que a gente construiu, dos amores que a gente vai levar para sempre. Esses dias eu postei assim: As gravações acabaram, mas o amor segue para sempre.

Após uma moça na plateia questionar se os atores chegaram a nadar pelados no rio quando não estavam gravando as cenas. O ator contou que foi recomendado a ter a experiência.

- Eu lembro que essa foi uma indicação da Camila, da Fazenda Barranco Alto, que falava: Um dia vai para o rio sozinho, tira a roupa, tira tudo e entra. Você vai ver que vai ter uma sensação de liberdade absurda . Era a própria indicação de alguém que vive ali no Pantanal, de ter a experiência de entrar no rio como você é.

No entanto, arrancou risadas da plateia ao dizer que não chegou a seguir a dica.

- Não tive essa coragem.

Para a alegria dos fãs, o artista garantiu que Zaquieu terá um final feliz e ainda levantou a questão: Com quem será? Ao que tudo indica, pode ser que o peão tenha seu coração laçado, pois tem gente de olho nele.

- Eu vou dizer que isso partiu um pouco daqui, daquele papo que a gente teve quando eu vim lá atrás que eu falei: Ô Bruno, me ajuda aí, dá um final melhor para o Zaquieu. Esse amor platônico esta lá trinta anos atrás, a gente tem que evoluir nessa história. E o Bruno foi lá.

O artista ainda caiu no choro após receber uma mensagem super carinhosa da mãe, o parabenizando pelo trabalho incrível e declarando o amor pelo filho

- Eu saí de casa com 13 anos de idade para tentar vencer na vida, porque eu já tinha entendido que aquele ambiente em que eu vivia de uma série de adversidades do que aquelas me tratavam, da maneira como a gente vivia, era muito complicado. Essa semana saiu uma cena com o Zé Leôncio que para mim foi muito dilacerante, em que eu dizia: Meu pai não viu esse filho. Foi uma coisa que aconteceu real comigo, meu pai é um pedreiro analfabeto que teve que trabalhar muito tempo fora, então ele ficava três meses fora de casa, três dias dentro de casa. Eu sentia muita falta desse pai dentro de casa e hoje eu represento esse mesmo lugar, sou a figura que desde os 13 anos de idade saiu de casa e trabalha para fazer com que essa família se sinta bem.

E continuou:

- Eu lembro que quando eu tive um gap de gravações e fui para o interior, eu estava sentado do lado da minha mãe e quando passou a vinheta da novela, ela olhou para mim e disse: Teu nome. Era de um orgulho e era virou, eu vi que escorreu uma lágrima e eu também escorri. Para mim, é só sobre essas pessoas, sobre essa mulher que foi minha mãe, foi meu pai, é uma mulher semianalfabeta, lavadeira, de uma pobreza absurda que a gente viveu em termos financeiros, mas de uma riqueza absurda, porque foi ela e esse homem que disseram: Se vocês não estudarem, não correrem, a gente larga a mãe de todos os nosso sonhos e tudo que a gente construiu para você estudarem. É isso que eu devo a ela.