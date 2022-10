Charge - 07 de outubro de 2022

Seri

07/10/2022



O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta, 6, no Palácio da Alvorada, uma nova etapa de um programa da Caixa para renegociação de dívidas cujos descontos podem chegar a 90%. A informação foi dada durante ato de campanha à reeleição em que estavam presentes governadores e parlamentares eleitos no domingo, 1º. Conforme o banco estatal, serão contempladas quase 4 milhões de pessoas e 396 mil empresas. Ficam fora da regularização dos débitos empréstimos habitacionais e operações com o agronegócio.