Viviane Araújo comemora o primeiro mês de vida de Joaquim

07/10/2022 | 09:10



Viviane Araújo já demonstrou diversas vezes que é uma mamãe pra lá de coruja e que adora dividir tudo da maternidade em suas redes sociais com os fãs e seguidores. E na última quinta-feira, dia 6, a dançarina teve motivos de sobras para festejar.

Pois é, tudo porque seu primeiro filho, Joaquim, fruto da relação com Guilherme Militão completou o primeiro mês de vida. E claro que a data não passaria em branco porque Viviane Araújo aproveitou para posar junto com um bolinho no mêsversário do garotinho.

Um mês do amor mais puro e verdadeiro q existe! Nosso Joaquim! Filho, eu e papai te ama muito! Deus te abençoe!

A influenciadora apareceu na publicação usando um vestidinho listrado colorido segurando o bolo branquinhos com detalhes em azul acompanhado de algumas bexigas. O papai colocou chinelos, camiseta branca e shorts cinza, e Joaquim estava de camisetinha branca e macacão azul clarinho. Lindíssimos!