Economia Criativa é tema de encontro on-line na próxima terça-feira

07/10/2022



Santo André promoverá na próxima terça-feira (11) um bate-papo on-line sobre economia criativa com Ana Carla Fonseca Reis. No encontro, a economista irá definir o que é economia criativa e trará detalhes sobre o que cabe ou não nesse conceito, além de fornecer informações sobre como aplicar na prática a estratégia e discutir quais as possibilidades de implementação de projetos em uma cidade como Santo André. É considerada como parte da economia criativa todo tipo de negócio ou atividade que produza algum tipo de valor a partir da criatividade. Segundo dados da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), o setor é responsável por 3,1% do PIB global e 6,3% de todos os empregos existentes no mundo. A atividade é gratuita e acontece das 19h30 às 21h30. Interessados em participar deverão enviar um email para encontroeconomiacriativa@gmail.com, para receberem o link da transmissão no Zoom.