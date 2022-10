Palmeiras goleia o Coritiba na estreia de Endrick e abre 12 pontos de vantagem

06/10/2022 | 20:58



O 11º título nacional do Palmeiras é mesmo questão de tempo. A vantagem na liderança, que já era grande, foi ampliada com a goleada por 4 a 0 no Allianz Parque em cima do Coritiba, nesta quinta-feira, data da estreia do jovem fenômeno Endrick entre os profissionais. O garoto de 16 anos teve uma apresentação discreta nos pouco mais de 20 minutos em que atuou.

A campanha irretocável no Brasileirão deixa o Palmeiras com 66 pontos, 12 a mais que o vice-líder, o Inter. São 21 rodadas seguidas sem ver ninguém à sua frente, o melhor ataque, a defesa menos vazada e uma série invicta de 15 partidas. Com 31 pontos, O Coritiba continua correndo perigo de queda, visto que é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Palmeiras jogou um futebol de líder. Como costuma fazer em casa, dominou o adversário, mostrou repertório ofensivo com diferentes maneiras de atacar e provou que sobra no campeonato. A exibição foi de gala diante de um oponente que demonstra fraqueza atuando como visitante, condição na qual faz campanha de rebaixado.

Mayke, atuando como ponta, uma invenção de Abel, mais uma vez foi às redes. O lateral/atacante deu início ao triunfo com um gol de cabeça. Rony meio, num lance de sorte e competência, aumentou. Os dois marcaram no primeiro tempo, etapa em que o Palmeiras praticamente definiu o duelo.

No segundo tempo, Gómez fez o terceiro e Breno Lopes sacramentou a goleada. Entre um gol e outro a torcida também pôde festejar a primeira vez de Endrick no time principal. Vestindo a camisa 16, o garoto entrou em campo aos 22 minutos. Teve pouco mais de 20 minutos para mostrar serviço. Movimentou-se, buscou o jogo, mas, nervoso, perdeu um gol que não perderia na base ao ficar de frente para o goleiro e finalizar fraco.

No fim, ele parou novamente com o goleiro Gabriel depois de jogada de craque, em que havia deixado dois marcadores para trás. Foi, porém, fominha e não teve sucesso em sua conclusão. A estreia foi sem gols, mas ainda assim será uma noite inesquecível para Endrick, tratado como uma das principais revelações do futebol brasileiro nos últimos anos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 0 CORITIBA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Atuesta e Gustavo Scarpa (Tabata); Mayke (Breno Lopes), Dudu (Merentiel) e Rony (Endrick). Técnico: João Martins.

CORITIBA - Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Castán e Rafael Santos (Egídio); Bruno Gomes, Trindade e Boschilia (Thonny Anderson); Warley (José Hugo), Fabrício (Léo Gamalho) e Alef Manga (Biel). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Mayke, aos 14, e Rony, aos 33 minutos do primeiro tempo; Gustavo Gómez, aos 5, e Breno Lopes, aos 31 do segundo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Atuesta (Palmeiras); Boschilia e Tonny Anderson (Palmeiras).

PÚBLICO - 38.877 presentes.

RENDA - R$ 2.404.137,18.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.