Crise entre Gisele e Tom Brady pode ter sido causada por conquista de CR7

Cristiano Ronaldo tem sido apontado pela imprensa britânica como o pivô da suposta separação entre a top model brasileira Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady. Segundo os jornais The Sun e Daily Mirror, um encontro com o atacante português teria sido fundamental para Brady desistir da aposentadoria. A volta do jogador aos gramados é considerada a gota dágua para o suposto fim do relacionamento do casal.

Em março, Brady anunciou o fim da aposentadoria, um dia depois de ver Cristiano Ronaldo marcar três gols pelo Manchester United contra o Tottenham, no estádio Old Trafford, em Manchester. Os dois se encontraram após a partida.

Brady, que sempre buscou recordes na NFL, teria se inspirado no colega - que se tornou o maior artilheiro em jogos oficiais da história do futebol - para tomar a sua decisão de voltar a jogar. Ele já é o maior jogador da história do futebol americano, mas decidiu atuar pelo Tampa Bay Buccaneers por mais uma temporada.

Tom Brady registrou o encontro nas redes sociais. Em um dos vídeos compartilhados por Brady, o atacante português pergunta se o colega ia realmente abandonar a carreira, e recebe silêncio como resposta.

No dia seguinte, ele anunciou que iria retomar a carreira pelo Tampa Bay Buccaneers. Desde então, surgiram boatos de que a decisão teria causado uma crise no casamento de Brady e Gisele, que ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Segundo o site Page Six, fontes próximas afirmam que o casal contratou advogados de divórcio. Além da divisão de um patrimônio milionário, eles devem entrar em um acordo sobre a custódio de seus dois filhos, Benjamin, 12, e Vivian, 9. Brady também é pai de Jack, 15, fruto do relacionamento com sua ex-mulher, Bridget Moynahan.