Medvedev avança às quartas em Astana; Sakkari e Kontaveit caem na República Checa

06/10/2022 | 19:29



O russo Daniil Medvedev avançou às quartas de final do ATP 500 de Astana, no Casaquistão, ao vencer o finlandês Emil Ruusuvuori nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O resultado colocou o atual número 4 do mundo de volta a uma disputa de quartas de final após eliminações nas oitavas do US Open e do ATP 250 de Metz. Na próxima fase, enfrentará o espanhol Roberto Bautista.

"Estou tentando ser consistente. Esse foi um pouco o objetivo desta semana", disse Medvedev após a vitória. "Mas, quanto mais você avança, mais consistente não será suficiente. Emil é um jogador muito duro, eu sinto que ele pode fazer grandes partidas e dificultar a vida dos principais jogadores da atualidade. Tenho certeza que ele vai subir no ranking ao longo de sua carreira", complementou, elogiando o adversário.

De qualquer forma, o russo esteve no controle da partida durante a maior parte do tempo. Quebrou o saque do finlandês logo no primeiro game, abriu vantagem de 2 a 0 e não foi alcançado em nenhum momento, até fechar a parcial de 6/5 ao conseguir uma quebra no nono game. No segundo set, sofreu sua primeira quebra logo após abrir 2 a 0 e deixou Ruusuvuori igualar em 2/2, mas venceu todos os games seguintes e fechou em 6/2.

SAKKARI E KONTAVEIT CAEM EM OSTRAVA

No WTA 500 de Ostrava, na República Checa, duas favoritas ficaram pelo caminho. A estoniana Anett Kontaveit, atual número 3 do mundo, sofreu uma lesão na região lombar enquanto enfrentava a checa Tereza Martincova, e abandonou a partida. Quando o jogo foi paralisado, Martincova já havia levado a melhor no primeiro set e vencia o segundo por 1 game a 0. A adversária da Checa nas quartas será a russa Ekaterina Alexandrova.

Também integrante do top 10, a grega Maria Sakkari, sétima colocada do ranking, deu adeus ao torneio após perder por 2 sets a 0, com parciais de 5/7, 7/ e 7/7, para a americana Alycia Parks, que enfrentará a checa Barbora Krejcikova na próxima fase.