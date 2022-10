Soteldo sofre lesão muscular e pode desfalcar o Santos até fim do Brasileirão

06/10/2022 | 19:15



A notícia que todos os santistas temiam foi confirmada nesta quinta-feira: exames de imagem confirmaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita do de Soteldo e o venezuelano pode não jogar mais em 2022. O tempo estimado de recuperação é de até cinco semanas, justamente coincidindo com a última rodada do Brasileirão.

Soteldo se machucou ainda no primeiro tempo da derrota diante do Atlético-MG, por 2 a 1, na Vila Belmiro, quarta-feira. Ao tentar uma arrancada e ser parado com falta, o camisa 10 levou a mão à coxa e acabou substituído por Lucas Braga. A expectativa era de que fosse somente um incômodo.

Os exames desta quinta-feira, porém, confirmaram a lesão. Soteldo já iniciou a recuperação no CT Rei Pelé e o clube tentará abreviar um retorno para as rodadas decisivas. O técnico Orlando Ribeiro ainda acredita na briga pelo G-8, com vaga na fase prévia da Libertadores, e o meia-atacante seria vital para esta árdua tarefa.

Com Marcos Leonardo rendendo abaixo do esperado, Soteldo serviria de escudo para o centroavante, jogando mais deslocado para o setor ofensivo. A parceria até começou bem na Vila Belmiro, até o venezuelano acusar a lesão.

Restando oito jogos para o fim do Brasileirão, o Santos está com 37 pontos e teria de engatar uma sequência de jogos para poder voltar a sonhar com a vaga na Libertadores. A próxima missão é considerada mais tranquila, pois será diante do lanterna Juventude, na Vila Belmiro, na segunda-feira.

Para o próximo compromisso, Orlando Ribeiro terá desfalque na lateral-direita, com a expulsão de Nathan. Madson se recupera de fratura no dedo da mão e deve abrir caminho para Auro. Maicon ainda não deve ter condições de voltar à defesa.