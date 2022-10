Ex-chanceler Celso Lafer declara voto em Lula e Haddad

06/10/2022 | 18:30



Celso Lafer, ex-chanceler do governo de Fernando Henrique Cardoso e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, decidiu declarar seu apoio no segundo turno à candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência e ao petista Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Lafer considera que os dois candidatos "são a inequívoca expressão do campo democrático, que é o meu, no momento atual do Brasil e de suas circunstâncias".

O ex-chanceler é mais um ex-ministro de FHC que se junta ao ex-presidente e credita sua escolha em razão da defesa da democracia para se opor à reeleição de Jair Bolsonaro. Antes deles, ex-ministros como José Carlos Dias, José Gregori, Aloysio Nunes Ferreira, Pedro Malan e José Serra já haviam declarado apoio a Lula - Serra, porém, declarou apoio ao bolsonarista Tarcísio Freitas na disputa pelo governo paulista.

"Identifico na candidatura de Lula aderência a valores que sempre defendi, relacionados ao estado de direito, à preservação das regras do jogo democrático e à tutela dos direitos humanos; à relevância de abrangente inclusão social; à valorização da educação e da ciência; à preservação do meio ambiente e à preeminência da agenda ambiental na condução da política externa", escreveu Lafer. Aluno da filósofa Hannah Arendt, Lafer publicou entre outras obras o livro A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt.

Por fim, o ex-ministro disse confiar que, "eleito presidente, Lula se empenhará no fortalecimento das instituições que sob a égide da Constituição asseguram nossas liberdades e se dedicará ao restabelecimento do tradicional papel do Brasil no cenário internacional". Ao Estadão, Lafer afirmou considerar que sua declaração está em sintonia com as manifestações de FHC e de Simone Tebet, cuja candidatura respaldou no primeiro turno.

Leia a nota de Celso Lafer na íntegra

Neste segundo turno das eleições declaro o meu voto em Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente, e em Fernando Haddad para Governador de São Paulo, que são a inequívoca expressão do campo democrático, que é o meu, no momento atual do Brasil e de suas circunstâncias.

Identifico na candidatura de Lula aderência a valores que sempre defendi, relacionados ao estado de direito, `a preservação das regras do jogo democrático e à tutela dos direitos humanos; à relevância de abrangente inclusão social; à valorização da educação e da ciência; à preservação do meio ambiente e à preeminência da agenda ambiental na condução da política externa. Confio que, eleito presidente, Lula se empenhará no fortalecimento das instituições que sob a égide da Constituição asseguram nossas liberdades e se dedicará ao restabelecimento do tradicional papel do Brasil no cenário internacional.

Celso Lafer

Ministro das Relações Exteriores e do Desenvolvimento no governo FHC. Professor

Emérito da USP