Depois de idosa perder dinheiro e denunciar golpe, outra mulher afirma ter sido vítima de falso Johnny Depp

06/10/2022 | 17:10



Recentemente, uma senhora de 62 anos de idade disse ter sofrido um golpe de uma pessoa que se passava por Johnny Depp. Pois agora, outra mulher, Jessica, afirmou também sido procurada por uma conta falsa que se passava pelo ator, segundo informações da Record TV, publicadas nesta quinta-feira, dia 6. Segundo ela, a pessoa mandou uma mensagem:

Recebi uma mensagem de um suposto Johnny que queria me conhecer melhor, que viu que eu era fã do ator. Mandei uma mensagem para a conta oficial dele, e a conta falsa que entrou em contato comigo desapareceu na mesma hora.

Lembrando que a primeira vítima do golpe gastou mais de 200 mil reais e entrou com um processo judicial contra o Banco do Brasil. A idosa afirma que sofreu danos morais e pediu indenização à instituição, mas a Justiça negou a solicitação. Ela ainda pode recorrer ao resultado da ação.