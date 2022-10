Confira os próximos debates entre Lula e Bolsonaro e entre Tarcísio e Haddad

06/10/2022 | 17:00



A campanha de segundo turno para Presidência e governos de 12 Estados já começou. Parte importante dela são os debates, nos quais os candidatos têm a oportunidade de contrapor ideias e confrontar adversários. O Estadão promoverá encontros entre os postulantes ao Planalto e ao Palácio dos Bandeirantes.

A TV Bandeirantes seria palco do primeiro confronto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), em encontro previsto para o próximo domingo, 9. No entanto, a emissora informou que não haverá debate no dia 9 e que negocia outra data com as campanhas dos candidatos.

O Estadão e a Rádio Eldorado, em pool com SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil, promovem encontro dos dois candidatos na sexta-feira, 21, às 21h30. O debate será realizado em estúdio do SBT, em Osasco (SP), sem plateia, com mediação do jornalista Carlos Nascimento e transmissão ao vivo pelas plataformas dos veículos patrocinadores.

Serão 4 blocos. Em dois, os candidatos se defrontam diretamente. Nos demais, jornalistas fazem perguntas. Haverá réplicas, tréplicas e comentários.

Ambas campanhas já aprovaram as regras do debate. No entanto, apenas o candidato Bolsonaro confirmou presença. Lula não compareceu no debate realizado no primeiro turno pelo mesmo pool de veículos de imprensa.

O Estadão entrou em contato com a assessoria dos dois candidatos solicitando a agenda de debates que pretendem comparecer, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Estados

Na segunda, 10, às 22h, a Band promove debate entre os candidatos ao governo do Amazonas, da Bahia, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A Rede Globo promove embates entre os postulantes a governador no dia 27 de outubro, com início previsto para 22h.

O Estadão e a Rádio Eldorado, em pool com SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil, promove encontro dos postulantes ao Palácio dos Bandeirantes com data prevista para sexta-feira, 14h, às 22h.

A TV Cultura informou que o Roda Viva recebe os dois candidatos que disputam o governo de São Paulo, na segunda-feira, 27. A edição especial começa às 22h e terá quatro blocos com duração de 25 minutos cada, além de um quinto bloco com as considerações finais.

Os entrevistados ocuparão o centro do Roda Viva de forma alternada, conforme sorteio no Jornal da Cultura. A apresentação será por conta da jornalista Vera Magalhães.

Ao Estadão, as assessorias dos candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) informaram que a agenda de debates ainda não está fechada. Tarcísio pretende participar de todos. O petista, por ora, prevê participação nos embates da Band e da Globo.

Agenda de debates: Presidência da República

21/10 às 21h30 - Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil

28/10 às 21h30 - TV Globo

Agenda de debates: governo de SP

10/10 às 22h - Band

14/10 às 22h - Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil

17/10 às 22h - TV Cultura (Roda Viva)

27/10 às 22h - TV Globo