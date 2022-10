Solange Gomes faz confissão sobre A Fazenda 13: - Não estava aceitando que eu não ganhei

06/10/2022 | 15:10



Durante participação no podcast Vai Desmaiar, Solange Gomes fez algumas revelações sobre a sua participação em A Fazenda 13. A famosa contou que não conseguia aceitar o fato de não ter levado o grande prêmio para casa.

- Eu queria muito o prêmio, vocês não tem noção. Eu tinha um sonho na minha vida de entrar em A Fazenda, mas eu queria entrar e ser a campeã, estava muito focada. Obviamente pelo prêmio de um milhão e meio, mas eu queria ter o título de ser a campeã de A Fazenda. Depois que o programa acabou, eu fiquei muito mal. A minha ficha não tinha caído, eu entrei em contato com a Record e falei: Gente, eu não estou bem. Eu ficava chorando, não estava aceitando que eu não ganhei, que fiquei em terceiro lugar. Eu entendo a preferência pelo Rico, ele tinha também grandes amigos fora da casa.

A emissora a encaminhou para conversar coma psicológica, o que ajudou no processo. Sol também confessou que se controlava no confinamento, por medo de ser expulsa e perder tudo o que havia conquistado.

- Me botaram na psicóloga, eu falei: Débora, eu não estou bem, não sei o que está acontecendo. A gente ficou um tempo conversando e eu fui melhorando. Na minha cabeça, eu demorei tanto para entrar em A Fazenda que eu queria sair campeã. Eu mostrei toda a minha verdade ali. Eu tomava muito cuidado com bebida, nunca esqueci que eu estava em um programa de televisão. Morrendo de medo de ser expulsa e o dinheiro, o cachê? Você perde tudo, perde o que você ganhou, o que está ganhando e o que vai ganhar. Deus me livre ser expulsa, eu tenho um autocontrole muito grande.

E contou como foi o processo de seleção para entrar no reality.

- Na minha primeira entrevista, eles foram na minha casa em 2014, A Fazenda 7. Isso não tem explicação, acho que era o tempo de Deus, para mim está muito claro. Era um desejo muito grande. Não é um convite, é uma sondagem, eles fazem isso com todo mundo. Liga para você e fala: Você tem interesse de participar? Aí eles levam o seu nome para frente, mas tem mais cem. Foram na minha casa, mas não rolou. No ano seguinte, eles ligaram para mim de novo em A Fazenda 8, não rolou. Teve uma A Fazenda que eu fui reserva, ninguém sabe disso. Acho que foi a nove. Aí veio a dez, veio a doze, não entraram mais em contato e falei: Deixa para lá. Quando eu menos esperava, veio a sondagem novamente e fizemos uma nova entrevista virtual. Fui para cima, falei: Se eu não entrar agora, vou entrar de bengala. Eu tinha certeza que ia entrar.